Минобороны показало видео, как сбивают иранские беспилотники в небе над Киевом

В первые дни нового года удалось сбить все запускавшие враг дроны.

В украинском Министерстве обороны показали видео, как украинские военные сбивали иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которыми российские войска пытались атаковать Киев.

Видео появилось в телеграмм-канале министерства.

Отмечается, что бойцы сбивали вражеские беспилотники в небе над столицей в ночь на 30 декабря и 2 января. Тогда во время массированной атаки оккупанты пытались поразить критическую инфраструктуру Киева.

"Мобильные группы, выполняющие боевые распоряжения: 241 бригада территориальной обороны города Киева, ГФТХ Т-2 "Демеевка" и ГФТХ "Мрия" прикрывают Киев на южном направлении", — говорится в сообщении.

В видео можно увидеть позиции, с которых украинские защитники сбивали иранские дроны. Один из бойцов рассказал, что в первые дни нового года вражеский беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия. Дрон упал, не повредив объект критической инфраструктуры. По его словам, военные не всегда могут увидеть взрыв после попадания в цель, поэтому поражение подтверждают с помощью тепловизора.

К слову, украинские Воздушные силы информировали, что в первые дни 2023 удалось уничтожить 84 иранские дроны — 100% из количества, которое применила РФ для атаки.

Напомним, представитель прессслужбы ГУР Украины Андрей Юсов сообщал, что по состоянию на 4 января РФ имеет в своем арсенале около 100 иранских дронов-камикадзе.

Американские аналитики ISW информируют, что дроны поступают в РФ из Ирана партиями – по 200 и 300 единиц. Российский контракт с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников.

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