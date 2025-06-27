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В Минобороны пообещали увеличение дальнобойных операций в России
Украина готовится заключить контракты на новые десятки тысяч дальнобойных дронов для усиления ударов по военным объектам РФ.
В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Принято решение увеличить количество дальнобойных операций в несколько раз.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами.
По данным министра, все поставки дронов проходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно, согласно утвержденным планам.
«Приблизительно две недели назад было принято решение увеличить количество сделок в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — сообщил Умеров.
Ранее Умеров сообщил, как Украина противодействует новой тактике российских обстрелов. Больше об этом читайте в новости.