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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
405
Время на прочтение
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В Минобороны пообещали увеличение дальнобойных операций в России

Украина готовится заключить контракты на новые десятки тысяч дальнобойных дронов для усиления ударов по военным объектам РФ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Getty Images

В прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Принято решение увеличить количество дальнобойных операций в несколько раз.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами.

По данным министра, все поставки дронов проходят по графику, а выполнение операций осуществляется ежедневно, согласно утвержденным планам.

«Приблизительно две недели назад было принято решение увеличить количество сделок в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов», — сообщил Умеров.

Ранее Умеров сообщил, как Украина противодействует новой тактике российских обстрелов. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
405
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