Минобороны радуется ударами "точно в цель" по Украине: у Зеленского отреагировали

Ермак осуждает такую радость противника.
В Министерстве обороны страны-агрессорки цинично России похвастались точными ракетными ударами по Украине. В Офисе президента назвали РФ "нацией террористов и убийц".
Об этом стало известно из сообщений Минобороны РФ и руководителя ОП Андрея Ермака.
Около 09:00 в телеграмм-канале российского министерства появилась картинка с запуском ракеты с подписью "Точно в цель".
Глава Офиса президента Украины осуждает радость Москвы от убийства мирного населения в их собственных домах.
"Минуубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — говорится в сообщении Ермака.
Ночная ракетная атака россиян
В ночь на 28 апреля Россия массированно атаковала Украину. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника. Российские войска атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95.
Армия РФ ударила ракетами по городу Умань Черкасской области. Жертвами атаки окупантов стали двое десятилетних детей. Кроме того, по состоянию на 12:38 известно о 14 погибших.
РФ также атаковала Днепропетровскую область. Силам ПВО удалось сбили семь вражеских ракет. В Днепре произошло разрушение частного дома. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Есть раненые.