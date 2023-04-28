Минобороны радуется ударами "точно в цель" по Украине: у Зеленского отреагировали

В Министерстве обороны страны-агрессорки цинично России похвастались точными ракетными ударами по Украине. В Офисе президента назвали РФ "нацией террористов и убийц".

Об этом стало известно из сообщений Минобороны РФ и руководителя ОП Андрея Ермака.

Около 09:00 в телеграмм-канале российского министерства появилась картинка с запуском ракеты с подписью "Точно в цель".

Российское Минобороны возвеличивает удары РФ по Украине. Фото: скриншот.

Глава Офиса президента Украины осуждает радость Москвы от убийства мирного населения в их собственных домах.

"Минуубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — говорится в сообщении Ермака.

Ночная ракетная атака россиян

В ночь на 28 апреля Россия массированно атаковала Украину. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 23 крылатых ракет и два беспилотника. Российские войска атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95.

Армия РФ ударила ракетами по городу Умань Черкасской области. Жертвами атаки окупантов стали двое десятилетних детей. Кроме того, по состоянию на 12:38 известно о 14 погибших.

РФ также атаковала Днепропетровскую область. Силам ПВО удалось сбили семь вражеских ракет. В Днепре произошло разрушение частного дома. Погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Есть раненые.

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