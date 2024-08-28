Минобороны расширяет ассортимент сухпайков для ВСУ: будут веганские, халяльные и кошерные

С декабря этого года Минобороны представит новые виды сухпайков.

Министерство обороны сообщило о новом подходе к сборке сухпайков для военных. Теперь будут учитываться религиозные, медицинские и этические потребности военнослужащих.

Об этом сообщили в ведомстве.

В рамках этой инициативы планируется расширить ассортимент сухпайков, включая растительные, кошерные и халяльные наборы.

"Государственный оператор тыла" вместе с Минобороны провели консультации с религиозными организациями и защитниками прав животных для расширения ассортимента сухпайков. Участники встречи согласились предоставить свои предложения, замечания и разработанные варианты рационов в соответствующий департамент Минобороны. Ожидается, что новые сухпайки станут доступны военным с декабря этого года, после завершения процесса их разработки и утверждения.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что многие военные придерживаются разных религиозных традиций или имеют особые диетические потребности. Он подчеркнул важность нравственного выбора, подчеркивая, что это вопрос не только питания, но и уважения к убеждениям каждого бойца.

Напомним, певец Yarmak, который служит в ВСУ, рассказал о некачественных сухпайках : "Переждал обстрел и бегал в магазин".

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