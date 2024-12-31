Минобороны рассказало, сколько украинцев обратились в рекрутинговые центры армии

Рекрутинговые центры не издают повестки и работают в рамках конфиденциальности, обеспечивая удобный процесс вступления в армию.

В Украине стартовала активная работа центров рекрутинга для вступления в Вооруженные Силы, и уже более 32 000 граждан обратились за возможностью служить.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Из них почти 7 200 человек стали кандидатами на службу в Силы обороны. В настоящее время в стране работает 47 таких центров, с наибольшим количеством обращений в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областях и Киеве.

В следующем году планируется расширение сети рекрутинговых центров, что позволит упростить процесс вступления в армию. Одним из основных преимуществ таких центров есть возможность выбирать специальность и место службы. Кроме того, каждый кандидат на службу имеет право получить пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются даже на их семьи.

Центры не выдают повесток и гарантируют полную конфиденциальность процесса. В настоящее время кандидатам доступно более 10 000 вакансий в различных военных формированиях.

Напомним, добровольцы смогут выбрать подразделение и подать заявление на контракт с помощью портала "Действие".

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