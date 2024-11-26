Минобороны расследует причины внештатного срабатывания 120-милиметровых мин

Министерство обороны Украины уже три недели активно расследует причины внештатного срабатывания 120-миллиметровых мин.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отсутствие официальных комментариев не свидетельствует о бездействии ведомства, а скорее результат работы в закрытом режиме для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Учитывая текущую ситуацию с российской агрессией, такая информация чувствительна и доступна только ограниченному кругу лиц.

Минобороны приостановило использование и выдачу указанных партий боеприпасов до выяснения причин их ненадлежащего функционирования. Изъята партия мин для дальнейших исследований, и до завершения расследования на фронт будут поставляться мины иностранного производства.

Предварительные результаты межведомственной комиссии свидетельствуют, что причинами дефектов могут быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения, что привело к повреждению мин. По этому факту Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство. После завершения расследования комиссия примет кадровые решения по должностным лицам, которые несут ответственность.

Министерство обороны подчеркивает, что именно оно является заказчиком этого вида вооружения для сил обороны, в то время как выполнение государственного заказа осуществляет Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В ответ на инцидент Минобороны уже приняли меры по улучшению контроля качества, в частности, путем усиления мониторинга условий хранения и усовершенствования процедур проверки на всех этапах — от производства до поставки на передовую.

Также комиссия проведет инспекцию минометных мин других калибров, чтобы проверить соответствие стандартам производства, качеству компонентов и условиям хранения.

Напомним, Министерство обороны в скором времени планирует инициировать проверки заведений, проводимых военно-врачебными комиссиями.

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