Минобороны РФ цинично прокомментировало массированную ракетную атаку: цель удара достигнута

Минобороны страны-агрессорки России цинично прокомментировало массированный утренний ракетный обстрел Украины ночью и утром 23 января.

Сообщение появилось в официальном Telegram-канале министерства.

Отмечается, что оккупационная армия нанесла удары "высокоточному оружию большой дальности". В публикации российского министерства подчеркивают, что якобы ударили "объекты военно-промышленного комплекса Украины, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества".

В Минобороны РФ заявляют, мол, "цель удара достигнута", а "все объекты поражены".

Как сообщалось, а администрации президента-диктатора Владимира Путина также прокомментировали утреннюю атаку по Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что армия РФ не наносит удары по гражданским объектам.

Напомним, армия РФ ночью и утром 23 января нанесли комбинированный ракетный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Россия выпустила по Украине 41 ракету. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую воздушную цель.

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