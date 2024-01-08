Минобороны РФ отчиталось о массированной атаке по Украине и традиционно наврала

В России заявили, что целью был – военно-промышленный комплекс.

Российские оккупанты отчитались о массированной ракетной атаке и заявили, что их целями были — военно-промышленный комплекс. Однако они не сказали, что целями были также критические и инфраструктурные объекты.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, российская Минобороны отчиталась, что утром 8 января "нанесла удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в частности — гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по объектам военно-промышленного комплекса Украины".

Напомним, что россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированный город.

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