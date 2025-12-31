Минобороны РФ показало маршрут якобы "атак" на резиденцию Путина (карта)

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Министерство обороны России обнародовало карту, на которой, как утверждается, показан маршрут движения и сбивание беспилотников, якобы атаковавших резиденцию президента Путина в Новгородской области.

"Карту" приводят российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Министерство обороны России обнародовало "карту" движения беспилотников.

Ранее СМИ сообщали, что резиденция "Ужин" расположена в селе Долгие Бороды. На опубликованной карте указано, что дроны были сбиты недалеко от этой локации.

Реклама

В то же время Украина отрицает любое воздушное нападение на резиденцию, называя эти заявления фейковыми.

Напомним, жители Валдая, ближайшей к резиденции "фюрера" города заявили, что не заметили никаких признаков боевых действий в ночь на 29 декабря. Журналисты The Moscow Times общались с 14 жителями города. Все опрошенные в один голос утверждают: в ту ночь они не слышали ни характерного звука дронов, ни взрывов.