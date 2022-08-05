Минобороны РФ придумало фейк об "айдаровцах" в больнице на Полтавщине: власти все опровергли

Минобороны России распространяет новый фейк о том, что будто бы Кобеляцкую больницу на Полтавщине заняли "айдаровцы". Местные власти все опровергли и сообщили, что на самом деле там лечат пациентов.

Так, город 4 августа посетило руководство районной военной администрации и сообщило, что в больнице, где россияне "поселили" "айдаровцев", нет военных ни внутри, ни рядом.

Об этом начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал на брифинге 5 августа, пишет "Кременчугская газета".

"Вчера РВА на место ездила. Проводили совещание с правоохранителями. Проверили – в Кобеляках нет военных в больнице. И рядом нет. Эта история на контроле", – сказал Лунин.

"Надеюсь, что фейком все это и закончится... Но мы пациентов распылили по другим медучреждениям, и в случае тревоги всем приказано, как и прежде, ходить в укрытие и выносить туда лежащих пациентов", — проинформировал председатель ОВА.

Напомним, накануне российские пропагандисты заявили об обстреле уже колонии №124 под Донецком, где якобы находились украинские военнопленные. Однако правоохранители все опровергли.

Новости Одессы. Задержали шпионов ФСБ. Отправились еще 3 судна с зерном. Сергей Братчук в ТСН

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