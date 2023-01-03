Минобороны РФ пытается переложить вину на "ДНР" и "мобиков" за сотни ликвидированных оккупантов в Макеевке — ISW

Российское Минобороны пытается переложить вину за ликвидацию сотен оккупантов в Макеевке Донецкой области на чиновников "ДНР" и самих мобилизованных.

Минобороны России пытается обвинить чиновников так называемой "ДНР" и самих "мобиков" в уничтожении сотен оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 1 января Департамент стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в новогоднюю ночь 31 декабря в оккупированной Макеевке удалось ликвидировать около 400 российских новобранцев, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили оккупантов в Макеевке. В то же время военное руководство РФ заявило, что потери якобы значительно меньше, чем заявила украинская сторона.

Американские аналитики убеждены, что Минобороны РФ, вероятно, пытается переложить вину за свою плохую оперативную безопасность на должностных лиц "ДНР" и мобилизованных россиян.

"Представители правоохранительных органов "ДНР" сообщили российским государственным телеканалам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны, что позволило украинским силам нанести точный удар по базе. Ориентированные на Кремль СМИ и некоторые блоггеры усилили это заявление., что российские войска не должны недооценивать способность Украины использовать плохую практику оперативной безопасности на фронте, а некоторые госслужащие "ДНР" призвали наказать чиновника, который решил использовать помещение учебного заведения для размещения мобилизованных", — говорят в ISW.

Аналитики уверены: "Министерство обороны России, возможно, намеренно полагалось на чиновников "ДНР", обвинивших мобилизованных военнослужащих в нарушении оперативной безопасности, чтобы сделать "ДНР" ответственной стороной".

Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман предположил, что военное руководство оккупантов допустило ошибку, разместив в переоборудованном общежитии в Макеевке большое количество мобилизованных в канун новогодних праздников. Поскольку в русской армии приказы не обсуждают, а выполняют, это имело именно такие последствия.

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