Минобороны РФ пытается скрыть массовые потери захватчиков в Украине

Российское Минобороны пыталось скрыть, что во время войны в Украине часто случаются случаи массовой гибели оккупантов, как это было во время "бавовны" в здании ПТУ в Макеевке.

Журналисты узнали, что подобный случай произошел 24 октября 2022 года в селе Червонопоповка Кременского района Луганской области, сообщает "Обозреватель".

Сообщается, что оккупантов расположили в местном доме культуры, в который ночью прилетели боеприпасы РСЗО HIMARS. Российские паблики обвинили в этом местное население, которое, по их словам, сдало месторасположение оккупантов.

Точное количество погибших оккупантов установить сложно, тогдашний глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщал о гибели 20 захватчиков. В свою очередь власти Талицкого района (регион в РФ) в апреле оценивали потери в 25 человек.

Установлено, что шестеро погибших во время "бавовны" 24 октября 2022 года были мобилизованы в Талицком районе Свердловской области РФ. Соответствующие данные были опубликованы Telegram-каналом "Можем объяснить".

Ликвидированные российские захватчики

Среди погибших числятся следующие оккупанты:

Андрей Сизиков (крайний справа);

Павел Николаев (второй справа);

Александр Сизиков (27 лет, третий справа);

Алексей Цепелев (28 лет, крайний слева);

Евгений Чегаев (40 лет, второй слева);

Александр Частухин (третий слева).

Взрыв в месте расположение захватчиков раздался в 2 часа ночи. Здание было панельным и после взрыва сложилось, как "карточный домик". В телеграм-канале "Можем объяснить" указали на интересную деталь — многие "мобики", имена которых указаны выше, были похоронены в один день.

Министерство обороны России официально не сообщало о случившемся в Червонопоповке, однако наградило некоторых "мобиков" посмертно.

Напомним, ранее сообщалось, что в США заявили, что с декабря прошлого года в боях погибли около 20 тысяч оккупантов.

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у Белого дома нет достоверных сведений о потерях России в войне против Украины.

Читайте также: