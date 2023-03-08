Минобороны РФ сокращает военную поддержку "вагнеровцев" в Бахмуте — СNN

Российское Минобороны сокращает военную поддержку наемников ЧВК "Вагнера", воюющих в районе Бахмута.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на западных чиновников.

По информации источников издания, поддержка "вагнеровцев" со стороны России "в настоящее время, похоже, сокращается". Это может быть связано с эмоциональным поведением российского олигарха, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Отчасти отчаяние в ЧВК "Вагнер" и достаточно эмоциональный всплеск Пригожина связаны с тем, что он считает, что у него не только заканчиваются человеческие ресурсы, но теперь ему также не хватает российской артиллерийской поддержки, чтобы компенсировать эти потери", – рассказали западные чиновники.

Они отметили, что смертность среди "вагнеровцев" была значительно выше, чем в регулярных войсках РФ.

Напомним, в конце февраля Пригожин пожаловался на ненадлежащее снабжение его наемников боеприпасами, обвинил министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить военную компанию и приравнял это к измене родине.

Кроме того, накануне Пригожин посетовал, что ВСУ сформировали группировку для блокировки "вагнеровцев" на Бахмутском направлении.

Похоже, последнее заявление владельца "Вагнера" было правдивым, ведь 7 марта в Бахмуте украинские пограничники и бойцы Нацгвардии уничтожили группу наемников из не менее семи оккупантов.

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