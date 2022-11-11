Минобороны РФ заявило, что бегство россиян с правого берега Херсонщины якобы завершилось: "Потерь нет"

Россияне заявили, что скрылись на левом берегу Херсонщины якобы даже без потерь личного состава и техники.

Минобороны РФ заявило, что бегство россиян с правого берега Херсонщины якобы завершилось, а российские оккупанты "заняли заранее подготовленные оборонные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Оккупанты заявили, что якобы потери личного состава, вооружения, военной техники российской группировки войск при переходе на левый берег Днепра нет. Более того, по словам пропагандистов, "ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено".

"На левый берег Днепра переправились все российские военнослужащие... ВС РФ заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонные рубежи и позиции на левом берегу Днепра", — пишут пропагандисты.

В то же время оккупанты добавляют, что им якобы удалось остановить ВСУ в 30-40 км от района переправ через Днепр. В целом же продвижение ВСУ на отдельных направлениях, по словам россиян, "составляло не более десяти километров".

Отметим, в Херсонской области ВСУ продолжают гнать оккупантов с правобережья Днепра. Освобожденные десятки населенных пунктов, россияне сбегают на левый берег, а в самом Херсоне уже заметили первый украинский флаг. ТСН.ua собрал все, что известно об освобождении Херсонской области.

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