Минобороны РФ заявило, что морские беспилотники запустили с побережья в районе Одессы

Россия выходит из зерновой сделки. Об этом Москва заявила после событий в Севастопольской бухте, которые кремлевская пропаганда уже назвала "терактом в отношении российских военных кораблей".

В Минобороны России заявили, что после анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы.

Об этом сообщает Минобороны России.

"Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах", — сказано там.

Специалисты страны-агрессорки якобы установили, что запуск морских беспилотников был произведен с побережья в районе Одессы.

"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. В то же время координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море", — сказано в ведомстве.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске этого аппарата с борта одного из украинских гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

Накануне представитель России при ООН порадовал мировое сообщество очередной басней о, якобы, злонамеренных намерениях Украины и Запада.

Ранее сообщалось, что Россия сознательно пытается помешать экспорту украинского зерна. В очереди находятся более 150 судов, которым необходимо выполнить обязательства по контрактам .

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