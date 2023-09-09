Минобороны РФ заявило о новой попытке атаки на Крымский мост

Оккупационные власти РФ снова пожаловались на атаки Крымского моста.

Министерство обороны России заявило о якобы очередной попытке атаки на Крымский мост в Керченском проливе.

Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Представители российского Минобороны заявили, что три катера якобы пытались атаковать Крымский мост в южной части Керченского пролива.

"Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост", — говорится в сообщении.

Напомним, на Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного (спутниковые фото).

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