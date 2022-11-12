Минобороны России заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – пропагандистские СМИ

Минобороны России заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

Об этом пишет пропагандистское СМИ РФ "ТАСС" со ссылкой на источники.

Как сообщает "ТАСС", в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет, срок его выполнения – 2023 год.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин приостановил действие госпрограммы производства оружия РФ, на которую из федерального бюджета за последние 10 лет было выделено 20 трлн рублей. Это фактически останавливает госпрограмму вооружений России, по которой в последние годы проводили закупки и финансировали военно-промышленный комплекс.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Иран может предоставить России всего несколько сотен баллистических ракет.

Как пишет издание CNN, Россия готовит испытание торпеды с ядерным зарядом.

Украинцев также предупреждают о подготовке россиян к новой массированной ракетной атаке по городам Украины.

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