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Минобороны России заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – пропагандистские СМИ

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
1292
Время на прочтение
1 мин
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Минобороны России заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – пропагандистские СМИ

Фото: Associated Press

Речь идет о дополнительной партии новых гиперзвуковых ракет.

Минобороны России заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон".

Об этом пишет пропагандистское СМИ РФ "ТАСС" со ссылкой на источники.

Как сообщает "ТАСС", в дополнительном контракте говорится о нескольких десятках ракет, срок его выполнения – 2023 год.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин приостановил действие госпрограммы производства оружия РФ, на которую из федерального бюджета за последние 10 лет было выделено 20 трлн рублей. Это фактически останавливает госпрограмму вооружений России, по которой в последние годы проводили закупки и финансировали военно-промышленный комплекс.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Иран может предоставить России всего несколько сотен баллистических ракет.

Как пишет издание CNN, Россия готовит испытание торпеды с ядерным зарядом.

Украинцев также предупреждают о подготовке россиян к новой массированной ракетной атаке по городам Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1292
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