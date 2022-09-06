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Минобороны: Россия переходит на стандарты Северной Кореи во всем – оружии, политике и уровне жизни

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Минобороны: Россия переходит на стандарты Северной Кореи во всем – оружии, политике и уровне жизни

Фото: Associated Press

Минобороны Украины отреагировало на информацию о том, что РФ покупает у Северной Кореи оружие для "второй армии мира".

Там было отмечено, что после войны Россия вводит стандарты Северной Кореи во все сферы своей жизни.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в соцсетях.

"Россия покупает оружие у Северной Кореи. Советское оружие действительно исчерпало свой потенциал. Поэтому Украина переходит на стандарты НАТО. Те, кто не в состоянии перейти на стандарты НАТО, переходят на стандарты Северной Кореи во всем: оружии, политике, уровне жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, воздушные силы утром сбили 5 из 6 ракет, которые Россия выпустила из Каспийского моря.

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