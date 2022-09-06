Минобороны: Россия переходит на стандарты Северной Кореи во всем – оружии, политике и уровне жизни

Минобороны Украины отреагировало на информацию о том, что РФ покупает у Северной Кореи оружие для "второй армии мира".
Там было отмечено, что после войны Россия вводит стандарты Северной Кореи во все сферы своей жизни.
Об этом говорится в сообщении Минобороны в соцсетях.
"Россия покупает оружие у Северной Кореи. Советское оружие действительно исчерпало свой потенциал. Поэтому Украина переходит на стандарты НАТО. Те, кто не в состоянии перейти на стандарты НАТО, переходят на стандарты Северной Кореи во всем: оружии, политике, уровне жизни", — говорится в сообщении.
. @nytimes : Russia является строительство weapons from North Korea.— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 6, 2022
Soviet weapons должен был продолжать распространять свои потенциальные.Thus is switching to NATO standards.
Люди, которые являются пренебрежительными для преобразования в НАТО стандарты, переключаются в North Korean standards: be it weapons, politics, standard of living.
Напомним, воздушные силы утром сбили 5 из 6 ракет, которые Россия выпустила из Каспийского моря.
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