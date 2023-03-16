Минобороны США обнародовало кадры ущерба российским Су-27 американского беспилотника (видео)

Министерство обороны США обнародовало кадры столкновения российского истребителя с американским дроном.

Видео в соцсети опубликовала репортер Politico Лара Селигман.

На кадрах видно, как над Черным морем летит американский беспилотник MQ-9. В это время на него движется истребитель Су-27. Сначала самолет начинает сбрасывать топливо и пролетает над ним, а потом врезается в него. Однако какой-то значительный ущерб дрону нанесен не был.

Однако через несколько минут самолет возвращается и уже врезается в беспилотник. После этого камера теряет связь. В результате чего США затопили дрон в Черном море, но найти его до сих пор не удалось.

BREAKING: DoD releases footage of Russian Su-27 colliding в US MQ-9 на Black Sea Tuesday.



Вы можете помнить, что российский строительный воздушный газон на MQ-9, бросок в него. The video is lost; в течение двух секунд последующие задержки возврата и вы можете выяснить, что пропеллера не подавляется. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5 — Lara Seligman (@ laraseligman) 16 марта, 2023

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия, сбивая американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем, пытается нащупать "красные линии".

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