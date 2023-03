Минобороны США обнародовало кадры ущерба российским Су-27 американского беспилотника (видео)

BREAKING: DoD releases footage of Russian Su-27 colliding в US MQ-9 на Black Sea Tuesday.



Вы можете помнить, что российский строительный воздушный газон на MQ-9, бросок в него. The video is lost; в течение двух секунд последующие задержки возврата и вы можете выяснить, что пропеллера не подавляется. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5