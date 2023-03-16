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Минобороны США обнародовало кадры ущерба российским Су-27 американского беспилотника (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
915
Время на прочтение
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Минобороны США обнародовало кадры ущерба российским Су-27 американского беспилотника (видео)

Фото: Скриншот

Минобороны США обнародовали видео столкновения российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем.

Министерство обороны США обнародовало кадры столкновения российского истребителя с американским дроном.

Видео в соцсети опубликовала репортер Politico Лара Селигман.

На кадрах видно, как над Черным морем летит американский беспилотник MQ-9. В это время на него движется истребитель Су-27. Сначала самолет начинает сбрасывать топливо и пролетает над ним, а потом врезается в него. Однако какой-то значительный ущерб дрону нанесен не был.

Однако через несколько минут самолет возвращается и уже врезается в беспилотник. После этого камера теряет связь. В результате чего США затопили дрон в Черном море, но найти его до сих пор не удалось.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия, сбивая американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем, пытается нащупать "красные линии".

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Дата публикации
Просмотры
915
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