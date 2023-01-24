Минобороны США увеличит производство боеприпасов на 500% до уровня войны в Корее — The New York Times

Опыт в Украине доказал США, что нужно больше сосредоточиться как на основной артиллерии, так и на ракетах, а не только на дорогом оборудовании, необходимом для стрельбы из этого оружия.

Минобороны США увеличит производство боеприпасов на 500%.

Такую планку Пентагон планирует достичь за два года, подтолкнув производство обычных боеприпасов к уровню, которого не было со времен Корейской войны, поскольку он инвестирует миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине и создать запасы для будущих конфликтов.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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"Новые инвестиции в производство артиллерии являются отчасти уступкой реальности: в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества более дорогого высокоточного оружия, Украина в основном полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами", — говорится в статье.

До того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, производство 14 400 неуправляемых снарядов армией США в месяц было достаточным для способа ведения американской армии. Но необходимость обеспечения вооруженных сил Киева побудила руководителей Пентагона утроить производственные планы в сентябре, а затем снова удвоить их в январе, чтобы они могли производить 90 000 или более снарядов в месяц.

Неуправляемые артиллерийские снаряды стали во главу угла 11-месячного конфликта, когда украинские и российские войска ежедневно обстреливают друг друга тысячами гаубических снарядов вдоль линии фронта длиной более 600 миль. Это оружие, скорее всего, повлекло наибольший процент потерь в войне.

Решение армии расширить производство артиллерии является самым четким свидетельством того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война.

Опыт в Украине доказал США, что нужно больше сосредоточиться как на основной артиллерии, так и на ракетах, а не только на дорогом оборудовании, необходимом для стрельбы из этого оружия.

Напомним, Соединенные Штаты завершают подготовку плана по отправке американских танков Abrams в Украину. Официальное решение может быть оглашено уже на этой неделе.

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