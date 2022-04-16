Минобороны указало направление движения для Черноморского флота РФ

Украинское оборонное ведомство потролило россиян в Twitter после успешного потопления крейсера "Москва".

Министерство обороны Украины напомнило командованию Черноморского флота России об "альтернативном" выходе для оставшихся на плаву военных кораблей.

Соответствующее сообщение в пятницу, 15 апреля, опубликовано на официальной странице оборонного ведомства в Twitter

"Министерство обороны Украины напоминает ВМС России, что черноморские проливы закрыты только для входа. У оставшейся на плаву части вашего флота все еще есть выход", — иронически отметили в Минобороны.

Ministry of Defence Ukraine reminds ruština navy, що Black Sea straits closed for entry only. The part of your fleet that remains afloat still has way out. — Defence of Ukraine (@DefenceU) 15 апреля 2022

Как известно, ракетный крейсер "Москва" получил ракетные удары 13 апреля. После попадания двух ракет "Нептун" на судне начался пожар, он наклонился и начал тонуть. На борту в момент атаки могли находиться 510 членов экипажа.

Напомним, в пятницу, 15 апреля, в аннексированном Россией городе Севастополе оккупанты устроили церемонию прощания с ракетным крейсером "Москва", который затонул после точных ударов украинских ракет.

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