Минобороны Украины будет считать все корабли, следующие в порты РФ на Черном море, военной целью

Минобороны подчеркнуло, что ответственность за все риски на России.

Министерство обороны Украины от 21 июля будет рассматривать все суда, следующие Черным морем в российские порты и порты на оккупированных территориях перевозящими военное оружие. Там упомянули судьбу крейсера "Москва" и предупредили об этом гражданских судоходов.

Об этом идет речь в заявлении Министерства обороны Украины.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов российской федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", — говорится в заявлении.

Также военные предупредили, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

В Минобороны подчеркнули, что Россия превратила Черное море в зону опасности. Вся ответственность за ситуацию на море лежит на стране-оккупанте. Ведь в Кремле открыто угрожают гражданским судам, осуществляющим перевозку украинской продукции. Министерство обороны также напомнило россиянам судьбу крейсера "Москва" и напомнило, что у Украины есть возможность топить корабли.

"российская федерация в очередной раз грубо нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей", — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что будут считать суда с украинским зерном "перевозчиками оружия". также там отметили, что все суда, которые будут направляться в украинские порты, будут считаться вовлеченными в российско-украинскую войну на стороне Украины.

Также США предупреждают, что Россия может атаковать торговые суда в Черном море.

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