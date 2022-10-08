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Минобороны Украины о взрыве на Крымском мосту: "Что на очереди, россияне?"

Минобороны Украины о взрыве на Крымском мосту: "Что на очереди, россияне?"

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Минобороны Украины о взрыве на Крымском мосту: "Что на очереди, россияне?"

ФОТО: сундуки с видео

В Минобороны напомнили об уничтожении уже двух символов российской "власти" в Крыму.

Министерство обороны Украины, комментируя взрыв и значительное повреждение Крымского моста, напомнило об уничтожении уже двух символов оккупационных властей в Крыму.

Об этом Минобороны написало в Twitter.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – уничтожены. Что на очереди, россияне?", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту около 6:00 произошел мощный взрыв. По предварительным данным, вспыхнула якобы цистерна с топливом. Пожар продолжается несколько часов, из-за чего россияне не могут установить масштабы разрушений.

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Дата публикации
Просмотры
1030
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