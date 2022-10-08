Минобороны Украины о взрыве на Крымском мосту: "Что на очереди, россияне?"

В Минобороны напомнили об уничтожении уже двух символов российской "власти" в Крыму.

Министерство обороны Украины, комментируя взрыв и значительное повреждение Крымского моста, напомнило об уничтожении уже двух символов оккупационных властей в Крыму.

Об этом Минобороны написало в Twitter.

"Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два печально известных символа российской власти в украинском Крыму – уничтожены. Что на очереди, россияне?", — говорится в сообщении.

Руководствуясь сильным путешественником Москвы и Керхом Bridge – двумя непревзойденными символами русской власти в украинском Crimea – должны быть внизу.

What's next in line, русский? — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 8, 2022

Напомним, сегодня, 8 октября, на Крымском мосту около 6:00 произошел мощный взрыв. По предварительным данным, вспыхнула якобы цистерна с топливом. Пожар продолжается несколько часов, из-за чего россияне не могут установить масштабы разрушений.

Читайте также: