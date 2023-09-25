Минобороны Украины об атаке РФ по морвокзалу в Одессе: "Жалкая попытка возмездия"

В результате атаки по Одессе погибли два человека.

В Министерстве обороны Украины считают, что атака по морскому вокзалу в Одессе – это "жалкая попытка возмездия" за удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Об этом оборонное ведомство написало на официальной странице X.

"Вчера вечером (24 сентября – ред.) российские ракеты попали в гостиницу в Одессе. Жалкая попытка возмездия за наш удачный удар по штабу ВМФ России в Севастополе", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Одесской области, под атаку попал морской вокзал в Одессе — главная туристическая визитка.

По данным главы Одесской ОВА, в складе, где хранилось зерно, попала российская ракета, в результате чего погибли два человека. Их обнаружили под завалами.

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