Минобороны Украины потролило Черноморский флот РФ после получения дальнобойных ракет Storm Shadow

В ведомстве намекнули, что во временно оккупированном Крыму скоро может стать горячо.

Минобороны Украины потролило Черноморский флот РФ после получения от Британии дальнобойных ракет Storm Shadow.

Пресс-служба МОУ запостила в Twitter фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком с радостными улыбками. Фото было сделано, когда они находились в самолете во время поездки Зеленского в Лондон в феврале 2023 года.

В Министерстве обороны намекнули, что во временно оккупированном Крыму скоро может стать горячо.

Также читайте До зимы хотим завершить войну - Данилов

"Момент, когда ты понимаешь, что расстояние от линии фронта до военных кораблей с ракетами "Калибр" в Севастопольской бухте составляет 298 км 700 метров", — говорится в сообщении МОУ.

Отметим, что ракеты Storm Shadow обладают достаточной дальностью, чтобы нанести удар вглубь оккупированных Россией территорий Украины. Эти ракеты летят более чем на 250 км.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow в Украине.

В четверг, 11 мая, стало известно, что Украина получила от Британии несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что эти дальнобойные ракеты очень важный инструмент для перехода к финализации войны исключительно на условиях Украины.

В то же время в Кремле по-своему отреагировали на решение Британии и заявили, что "очень отрицательно относятся" к этому. Мол, необходимо дать "адекватный ответ" на это.

Читайте также: