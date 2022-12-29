Минобороны Украины прокомментировало падение ракеты в Беларуси: "Хотят втянуть в войну"

Минобороны Украины считает, что падение ракеты на территории Беларуси во время массированного удара может быть российской провокацией, чтобы втянуть эту страну в войну.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и настойчивые стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста россии, проложившей такой маршрут ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что они готовы расследовать произошедший в Беларуси инцидент.



"Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси в результате отражения массированного ракетного удара РФ. Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме", — говорится в сообщении.

Падение ракеты на территории Беларуси

Во время массированных ракетных ударов России по территории Украины в Брестской области Белоруссии упала часть ракеты от зенитного ракетного комплекса С-300. У Лукашенко сразу назвали ее украинским.

Поэтому в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима и выразили ему протест.

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