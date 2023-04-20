Минобороны Украины жестко ответило на угрозы Медведева Южной Корее

Министерство обороны Украины отреагировало на угрозы заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно ответа Южной Корее на возможные поставки летального оружия Украине.

"Российские власти пригрозили Южной Корее, что если они поставит летальное оружие Украине, Россия ответит поставками оружия КНДР. Сегодня поезда везут из России в Украину танки Т-54 времен корейской войны, а завтра в Пхеньян повезут танки Т-34 (советский танк периода Второй мировой войны, который производили до 1958 года)", – написало оборонное ведомство в Twitter.

Напомним, 19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может в ближайшее время изменить свою позицию по военным поставкам Украины и впервые пойти на такой шаг. Но при этом есть условие.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", — заявил южнокорейский лидер.

Дмитрий Медведев решил высказаться на тему того, что Южная Корея может начать поставки военной помощи в Украину.

По его словам, появились новые "желающие помочь нашим врагам", то есть Украине. Речь идет о новом заявлении, которое прозвучало в Сеуле. Больше российского политика смутил тот факт, что еще недавно Южная Корея уверяла в том, что поставки летального оружия для украинских военных полностью исключены, а теперь президент Юн Сок Йоль говорит совершенно противоположное.

В этом контексте он пригрозил Сеулу расширением сотрудничества с КНДР.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР? Что называется Quid pro quo…", — говорится в его сообщении.

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