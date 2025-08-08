- Дата публикации
Минобороны упрощает возвращение на службу: как военным-СОЧ восстановиться через "Армию+"
Министерство обороны Украины объявило об упрощенной процедуре возвращения на службу для военных.
Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ) до 10 мая, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Для этого нужно подать рапорт через приложение "Армия+" до 30 августа.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Министерство обороны опубликовало алгоритм действий для таких военных:
Подача рапорта. Заполните рапорт через приложение "Армия+". Это займет около пяти минут.
Подтверждение данных. После получения рапорта Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) свяжется с вами для подтверждения информации.
Прибытие в ВСП. В течение 24 часов после согласования рапорта вы должны прибыть в выбранный отдел ВСП. Там вам оформят документы и помогут безопасно добраться до одной из резервных воинских частей.
Восстановление на службе. У командира резервного батальона есть 72 часа, чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии.
Смена места службы
После восстановления на службе в резервной части можно подать рапорт на перевод. Для этого в разделе приложения «Почему хотите сменить часть» выберите пункт «Возвращаюсь на службу после СОЧ». В рапорт необходимо добавить рекомендательное письмо от воинской части, куда вы хотите перевестись, и справку о том, что СОЧ было осуществлено впервые. Справку можно получить у представителя ВСП в резервном батальоне.
Военнослужащие, совершившие СОЧ после 10 мая, смогут вернуться только в ту часть, из которой ушли. Процесс восстановления для них будет более длительным.
Напомним, Государственное бюро расследований напоминает: 30 августа — крайний срок, когда самовольно покинувшие часть военнослужащие могут вернуться на службу без уголовной ответственности и с полным восстановлением всех видов обеспечения.