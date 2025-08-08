Минобороны упрощает возвращение на службу: как военным-СОЧ восстановиться через "Армию+"

СВЧ / © скриншот с видео

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СОЧ) до 10 мая, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре. Для этого нужно подать рапорт через приложение "Армия+" до 30 августа.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Министерство обороны опубликовало алгоритм действий для таких военных:

Подача рапорта. Заполните рапорт через приложение "Армия+". Это займет около пяти минут. Подтверждение данных. После получения рапорта Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) свяжется с вами для подтверждения информации. Прибытие в ВСП. В течение 24 часов после согласования рапорта вы должны прибыть в выбранный отдел ВСП. Там вам оформят документы и помогут безопасно добраться до одной из резервных воинских частей. Восстановление на службе. У командира резервного батальона есть 72 часа, чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии.

Смена места службы

После восстановления на службе в резервной части можно подать рапорт на перевод. Для этого в разделе приложения «Почему хотите сменить часть» выберите пункт «Возвращаюсь на службу после СОЧ». В рапорт необходимо добавить рекомендательное письмо от воинской части, куда вы хотите перевестись, и справку о том, что СОЧ было осуществлено впервые. Справку можно получить у представителя ВСП в резервном батальоне.

Военнослужащие, совершившие СОЧ после 10 мая, смогут вернуться только в ту часть, из которой ушли. Процесс восстановления для них будет более длительным.

Напомним, Государственное бюро расследований напоминает: 30 августа — крайний срок, когда самовольно покинувшие часть военнослужащие могут вернуться на службу без уголовной ответственности и с полным восстановлением всех видов обеспечения.