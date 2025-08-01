Минобороны упростило процедуру выяснения обстоятельств гибели военных: что изменится

Минобороны Украины

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Министерство обороны Украины приняло изменения в Приказ №280, упрощающие процедуру выяснения обстоятельств гибели или исчезновения военнослужащих. Благодаря нововведениям семьи военных больше не придется ждать месяцами результатов служебных расследований, которые теперь будут проводиться только при необходимости.

Об этом сообщила Уполномоченная Президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Ключевые изменения, принятые Минобороны:

Отмена служебного расследования Командиры воинских частей теперь могут издавать приказ об обстоятельствах гибели без громоздких служебных расследований, если нет признаков правонарушения.

Составление документооборота: Министерство четко определило перечень информации, которую военные части передают в ТЦК и СП, а также родственникам, правоохранительным органам, Уполномоченному по пропавшим без вести и Координационному штабу.

Ускорение выплат: Эти изменения значительно ускорят выплаты для семей погибших или пропавших без вести.

Упрощение коммуникации: Новые правила призваны облегчить общение между воинскими частями и семьями.

По информации Ольги Решетиловой, эти инициативы были разработаны по запросу командований, в частности, Командование Десантно-штурмовых войск. Их реализация стала возможной благодаря сотрудничеству с Главным управлением по защите прав военнослужащих, Генеральным штабом ВСУ, Военной службой правопорядка и другими ведомствами.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен семьям украинских военнослужащих, погибших в российском плену.