Минобороны Великобритании о контрнаступлении ВСУ: армия Путина "раздроблена"

По мнению министра, контрнаступление продвигается такими темпами из-за того, что оккупанты все заминировали.

Украинские военные, систематически уничтожающие российских оккупантов, могут заставить Россию капитулировать.

Так считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, российские войска более "хрупкие", чем казалось ранее. В армии РФ произошел раскол в иерарнии — и его спровоцировал мятеж главаря террористов Вагнера Пригожин.

Армия Путина, по мнению Уоллеса, "раздроблена".

"Интересным в походе Пригожина в Москву было то, что он продемонстрировал: у России нет много резерва. Я думаю, что ее можно преодолеть. Я считаю, что Россия намного хрупче, чем россияне этого хотят", — подчеркнул Бен Воллес.

Он также добавил, что контрнаступление Сил обороны не является "тревожно медленным".

"Просто россияне повсюду бросают мины. Это, конечно, замедляет наступление, отважным мужчинам и женщинам приходится прокладывать себе путь через минные поля", — подчеркнул он и добавил, что Силы обороны продолжают продвигаться по трем направлениям.

Напомним, что Испания заявила о передаче Украине 4 танков Leopard 2 и не только.

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