Минобороны Великобритании о Мариуполе: оккупанты применили тактику войн в Чечне и Сирии

Минобороны Великобритании о Мариуполе: оккупанты применили тактику войн в Чечне и Сирии

Российские захватчики не могут полностью взять город.

Российские войска при осаде Мариуполя применили тактику войн в Чечне и Сирии. Однако пока цели не достигли.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году. Слаженное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", — отметили в Минобороны.

Стоит отметить, что город, разрушенный на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

Читайте также: