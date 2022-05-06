Минобороны Великобритании: вторжение в Украину может превратиться для России во Вьетнам

Минобороны Великобритании: вторжение в Украину может превратиться для России во Вьетнам

Российское вторжение в Украину может превратиться из "трясины" в разгром страны-агрессора.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия терпит поражение в войне.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Среди вариантов развития события министр назвал два результата — замораживание конфликта как на Корейском полуострове или военный крах, как это было в США в 1973 году во Вьетнаме. Передовая, крупнейшая военная держава потерпела крах во Вьетнаме из-за наличия общественной поддержки своей армии внутри страны.

"Это может быть Вьетнам. Армии достигают критической точки", – отметил Уоллес.

Как пишут в издании, предположение о том, что ожидаемый успех Путина серьезно захлебнулся, поддержал Александр Лукашенко. Он заявил, что война на Украине затягивается.

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Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Российская Федерация 9 мая намерена официально объявить Украине войну.