Минометчики отработали по позициям оккупантов под Авдеевкой — видео

ВСУ продолжают уменьшать численность вражеской армии.
Под Авдеевкой минометчики 3-го механизированного батальона 31-й ОМБр метко отработали по позициям пехоты оккупационной армии РФ.
Видео боевой работы было опубликовано в Сети.
На кадрах видно, как военные ВСУ "минусуют" оккупантов на позициях в одной из посадок.
Напомним, на юге пограничники уничтожили замаскированный склад противотанковых мин РФ (видео).
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