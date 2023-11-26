Минометчики отработали по позициям оккупантов под Авдеевкой — видео

Под Авдеевкой минометчики 3-го механизированного батальона 31-й ОМБр метко отработали по позициям пехоты оккупационной армии РФ.

Видео боевой работы было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как военные ВСУ "минусуют" оккупантов на позициях в одной из посадок.

Напомним, на юге пограничники уничтожили замаскированный склад противотанковых мин РФ (видео).

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