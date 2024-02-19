Минометы, артиллерия, РСЗО, АГС, дроны, танки: россияне обстреляли Сумщину 54 раза — последствия

Стало известно о ситуации на пограничных.

В течение дня 19 февраля россияне произвели 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 252 взрыва из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Во время ударов, в частности, в Новослободской общине предварительно получили ранения четыре гражданских лица, которые госпитализированы в лечебное учреждение.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

Также оккупанты обстреляли Краснопольскую общину. С территории РФ совершены артиллерийские и минометные обстрелы.

"Хотинская община: с вражеского БпЛА произошел сброс двух взрывных устройств ВОГ, артобстрел и минометный обстрел. Великописаревская община: зафиксированы обстрелы из минометов (33 взрыва), гранатометов (34 взрыва) и сброс с БпЛА 3-х снарядов типа в возведении ОВА.

Также по Белопольскому обществу враг бил из артиллерии, гранатомета (СПГ), минометов. Также произошла атака вражеского FPV-дрона, обстрел из БМП и танка.

В Новослободской общине с территории РФ зафиксированы минометные обстрелы (22 взрыва). В результате обстрела предварительно получили ранения 4 гражданских лица, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Также произошла атака вражеского FPV-дрона.

Ранее, 9 февраля, россияне сбросили 7 бомб на пограничные общины в Сумском районе. Из-за вражеской атаки также зафиксировали жертвы и разрушения.

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