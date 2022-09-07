Минометы, ствольная и реактивная артиллерия: в Генштабе сообщили об обстрелах 9 направлений

Вновь оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру недалеко от Авдеевки, Опросного, Орловки, Водяного.

Противник продолжает огневое поражение военных и гражданских объектов на 9 направлениях.

Об этом 7 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации командования, на Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии враг варит в районах населенных пунктов Блешня, Гай, Сеньковка Черниговской области и Мануховка, Юрьево, Николаевка, Ходыно, Порохонь, Волковка, Запсилья, Стукаловка и Нововасиловка.

На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг совершает обстрелы в районах Дуванки, Сосновки, Черноглазовки, Мироновки, Константиновки, Удов, Русской Лозовой, Питомника, Черкасской Лозовой, Черкасских Тишков, Русских Тишков, Базалеевки, Старого Сына;

из ствольной и реактивной артиллерии враг совершает обстрелы в районах Дуванки, Сосновки, Черноглазовки, Мироновки, Константиновки, Удов, Русской Лозовой, Питомника, Черкасской Лозовой, Черкасских Тишков, Русских Тишков, Базалеевки, Старого Сына; на Славянском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Дмитровка, Бражковка, Сулиговка и Вернополье;

по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Дмитровка, Бражковка, Сулиговка и Вернополье; на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Татьяновки, Кривой Луки, Озерного, Звановки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Веселого и Григорьевки;

зафиксированы обстрелы возле Татьяновки, Кривой Луки, Озерного, Звановки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Веселого и Григорьевки; на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Торецк, Юрьевка, Александрополь, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Николаевка Вторая, Майорск, Одрадовка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоров Выемка и Раздолевка;

из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Торецк, Юрьевка, Александрополь, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Николаевка Вторая, Майорск, Одрадовка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоров Выемка и Раздолевка; на Авдеевском направлении неподалеку от Авдеевки, Опросного, Орловки, Водяного, Тоненького и Первомайского;

неподалеку от Авдеевки, Опросного, Орловки, Водяного, Тоненького и Первомайского; на Новопавловском направлении из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Георгиевка, Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Золотая Нива, Егоровка, Петровка, Солодко, Шевченко, Большая Новоселка, Новомайорское, ;

из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Георгиевка, Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Золотая Нива, Егоровка, Петровка, Солодко, Шевченко, Большая Новоселка, Новомайорское, ; на Запорожском направлении по артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Нестерянка, Новоданиловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Красное, Полтавка, Малиновка, Ольговское, Белогорье, Новополь, Времевка, Свободное.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Кроме того, обстрелы вражеской артиллерии подверглись населенным пунктам Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Александровка, Степная Долина, Благодатное, Луч, Днепровское, Лупарево, Шевченково, Мирное, Новогригоровка, Киселевка, Большое Артаково, Белая Криница, Терновка, Миролюбовка, Любимовка, Петровка, Большая Костромка и Ивановка.

Напомним, Залужный спрогнозировал продолжительность боевых действий в Украине.

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