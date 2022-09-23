"Миной убило, голову не нашли": оккупант рассказал матери о гибели старшины (аудиоперехват)

Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского оккупанта с матерью, в котором тот рассказывает о гибели старшины. В свою очередь женщина хочет добиться возвращения сына домой.

Так, мать оккупанта сообщила, что узнала из соцсетей о гибели некоего Андрея Султанова.

Соответствующую аудиозапись перехваченного разговора ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.

"Андрюха Султанов – старшина этой роты. Его давно уже (убило – ред.). Миной убило. Снаряд просто в него попал. Голову не нашли. Нашли только руки и ноги от него", – говорит боец.

Мать ему отвечает: "Охренеть. Эти жены пи*данутые — никто не идет в полк, бл*ть. Не хотят, очевидно, чтобы мужики их возвращались. Если со справкой все выйдет, то я не пойду в полк. Если не выйдет, то пойду в полк все равно. Х*ли там ох*ели сидят, свои задницы прикрывают, бл*ть. Твари, бл*ять".

Напомним, жена боевика "ЛНР" рассказала о "мобилизации" в Луганской области, сообщив, что в армию оккупантов забирают даже 15-летних парней.

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