Минреинтеграции обновило перечень громад, где ведутся боевые действия и идет оккупация: карта

Минреинтеграции обновило перечень громад, где ведутся боевые действия и идет оккупация: карта

В двух областях увеличилось количество населенных пунктов, временно находящихся в оккупации или в зоне проведения активных боевых действий.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировании) по состоянию на 27 мая текущего года.

Об этом сообщается на сайте Минреинтеграции.

"По состоянию на 27 мая 2022 года к обновленному перечню территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящимся во временной оккупации, добавились одна громада в Днепропетровской и три – в Запорожской областях", — говорится в сообщении.

На 27 мая в Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 64, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 22, в Харьковской области – 51, в Днепропетровской области – 7, в Херсонской области – 49, в Сумской – 8 общин.

Посмотреть актуальную информацию о статусе громады можно по ссылке.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас убежден, что оккупация территорий не должна помешать Украине вступить в союз.

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