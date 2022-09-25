Минск поддерживает Россию в войне: в ГПСУ высказались о вероятности повторного вторжения из Беларуси

В ГПСУ прокомментировали информацию, которую распространили в Сети об российских наемниках ППК "Лига", которые прибыли в Минск и могут быть вовлечены в провокации на границе с Украиной.

Государственная пограничная служба пока не фиксирует провокаций на границе с Беларусью. В то же время, все силы обороны держат это направление под усиленным контролем.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона 25 сентября.

"Сейчас, к счастью, ситуация стабильна, все силы безопасности и обороны нашей страны контролируют линию границы, приграничные, и делают все необходимое, чтобы укрепить это направление, ведь мы хорошо понимаем, что Беларусь поддерживает Россию в войне против нашей страны", — заявил спикер пограничной службы.

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Демченко добавил, что вероятность того, что подразделения вооруженных сил РБ могут зайти на территорию Украины или могут создавать провокации, есть и она никогда не исключалась.

"Поэтому все силы обороны: и пограничники, и ВСУ и нацгвардейцы – на своих местах на этом направлении, чтобы контролировать ситуацию, не допустить провокаций и тем более – вторжение", — подытожил он.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что в Минск 20 сентября прибыли наемники российского ППК "Лига". Они могут быть вовлечены в организацию провокаций на украинско-белорусской границе. В ЦНС предупредили, что возможные диверсии ожидаются в районе населённых пунктов Пинск, Иваново и Кобрин.

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