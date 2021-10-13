"Минский пакет мер буксует": в Германии объяснили целесообразность встречи глав МИД "нормандской четверки"

Встреча глав МИД "нормандской четверки" должна состояться вскоре, говорят в Германии.

Перед полноценным саммитом "нормандской четверки" необходимо провести рабочую встречу глав МИД стран-участниц (Украина, Германия, Франция и РФ) этого формата. Такая встреча должна состояться вскоре. Она необходима для выявления понимания о целесообразности проведения саммита.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт журналистам в Берлине 13 октября.

"На этой встрече глав МИД нужно будет изучить, есть ли основания для возможных дальнейших переговоров глав государств и правительств и нужно ли их обработать", — уточнил Зайберт.

По словам представителя немецкого правительства, также целесообразно провести саммит "нормандской четверки".

"Германия и Франция едины во мнении, что следует требовать полностью реализовать Минские соглашения и решения парижского саммита" четверки "от 2019 ... Результат телефонных переговоров — сначала должна быть встреча четырех глав МИД. Она должна состояться в скором времени", — сказал Зайберт.

Заметим, что речь идет о телефонных переговорах канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Официальный представитель правительства ФРГ уточнил, что такая встреча целесообразна, поскольку Германия не хочет "мириться с тем, что процесс реализации Минского пакета мер буксует".

"Второе (встреча глав МИД необходима. — Ред.) так как есть вопросы, в решении которых можно продвинуться вперед на уровне министров, но чего нельзя сделать не на уровне советников", — отметил Зайберт.

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