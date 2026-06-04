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Минус 1300 солдат и гора сожженной техники: какие потери России на 4 июня
За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1300 оккупантов.
За минувшие сутки, 3 июня, российская армия потеряла на фронте 1300 военных и четыре танка.
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 369 340 (+1300) человек
танков — 11 979 (+4)
боевых бронированных машин — 24 676 (+3)
артиллерийских систем — 43 247 (+75)
РСЗО — 1 830 (+4)
средств ПВО — 1 403
самолетов — 436
вертолетов — 353
наземных робототехнических комплексов — 1 562 (+14)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2111)
крылатых ракет — 4 733
кораблей и катеров — 33
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396)
специальной техники — 4 248 (+3)
Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.