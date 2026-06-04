Минус 1300 солдат и гора сожженной техники: какие потери России на 4 июня

Оккупант / © Associated Press

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За минувшие сутки, 3 июня, российская армия потеряла на фронте 1300 военных и четыре танка.

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.06.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 369 340 (+1300) человек

танков — 11 979 (+4)

боевых бронированных машин — 24 676 (+3)

артиллерийских систем — 43 247 (+75)

РСЗО — 1 830 (+4)

средств ПВО — 1 403

самолетов — 436

вертолетов — 353

наземных робототехнических комплексов — 1 562 (+14)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2111)

крылатых ракет — 4 733

кораблей и катеров — 33

подводных лодок — 2

автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396)

специальной техники — 4 248 (+3)

Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.

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