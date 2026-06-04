ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Минус 1300 солдат и гора сожженной техники: какие потери России на 4 июня

За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 1300 оккупантов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки, 3 июня, российская армия потеряла на фронте 1300 военных и четыре танка.

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 369 340 (+1300) человек

  • танков — 11 979 (+4)

  • боевых бронированных машин — 24 676 (+3)

  • артиллерийских систем — 43 247 (+75)

  • РСЗО — 1 830 (+4)

  • средств ПВО — 1 403

  • самолетов — 436

  • вертолетов — 353

  • наземных робототехнических комплексов — 1 562 (+14)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2111)

  • крылатых ракет — 4 733

  • кораблей и катеров — 33

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396)

  • специальной техники — 4 248 (+3)

Напомним, CNN пишет о том, что Россия теряет преимущество в войне. Между тем, Украина после более четырех лет полномасштабного вторжения впервые за длительное время начала менять ситуацию на фронте в свою пользу.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за апрель 2026 года Россия потеряла более 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина вдвое увеличила количество среднедальных ударов и готовит массовое использование роботов на фронте.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
251
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie