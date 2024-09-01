Минус 1350 оккупантов в сутки: в Генштабе рассказали о потерях врага

ВСУ уничтожают врага на поле боя.
С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты недосчитались более 616 тысяч военных. За минувшие сутки захватчики потеряли 1350 солдат.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 616 300 (+1350) человек
- танков ‒ 8592 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 16760 (+24)
- артиллерийских систем – 17636 (+22)
- РСЗО – 1176 (+0)
- средства ПВО – 940
- самолетов – 368
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36)
- крылатые ракеты ‒ 2557
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56)
- специальная техника ‒ 2991 (+14)
Ранее ВСУ показали, как HIMARS накрывает скопление российских оккупантов на тренировочном полигоне двумя ракетами M30A1 — корректировку и видео операторов батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады.
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