Минус 1350 оккупантов в сутки: в Генштабе рассказали о потерях врага

С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты недосчитались более 616 тысяч военных. За минувшие сутки захватчики потеряли 1350 солдат.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 616 300 (+1350) человек

танков ‒ 8592 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 16760 (+24)

артиллерийских систем – 17636 (+22)

РСЗО – 1176 (+0)

средства ПВО – 940

самолетов – 368

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36)

крылатые ракеты ‒ 2557

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56)

специальная техника ‒ 2991 (+14)

Ранее ВСУ показали, как HIMARS накрывает скопление российских оккупантов на тренировочном полигоне двумя ракетами M30A1 — корректировку и видео операторов батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады.

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