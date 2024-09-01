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Минус 1350 оккупантов в сутки: в Генштабе рассказали о потерях врага

Минус 1350 оккупантов в сутки: в Генштабе рассказали о потерях врага

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ уничтожают врага на поле боя.

С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты недосчитались более 616 тысяч военных. За минувшие сутки захватчики потеряли 1350 солдат.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 616 300 (+1350) человек
  • танков ‒ 8592 (+10)
  • боевых бронированных машин ‒ 16760 (+24)
  • артиллерийских систем – 17636 (+22)
  • РСЗО – 1176 (+0)
  • средства ПВО – 940
  • самолетов – 368
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36)
  • крылатые ракеты ‒ 2557
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23881 (+56)
  • специальная техника ‒ 2991 (+14)

Ранее ВСУ показали, как HIMARS накрывает скопление российских оккупантов на тренировочном полигоне двумя ракетами M30A1 — корректировку и видео операторов батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54-й отдельной механизированной бригады.

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