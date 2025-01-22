Минус 21 наемник: воины ССО показали бой с северокорейскими солдатами на Курщине (видео)

Бойцы ССО показали бой с врагом, который длился более 8 часов. В результате филигранной работы уничтожены 21 и ранены 40 северокорейских военных.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

Бойцы ССО показали эффектный бой с северокорейскими солдатами на Курщине

Работали воины со стрелковым оружием, гранатометами, а также снайперы.

"На девять часов боя у группы CCO осталась лишь треть боекомплекта. Остальные они потратили на уничтожение врагов. Операторы приняли решение на эксфильтрацию — тактика военных для быстрого вывода группы из поля боя в безопасное место", — говорится в сообщении.

Бойцы слаженно вышли на двоих Humvee.

"Работаем далее", — заинтриговали в Силах Специальных операций.

Ранее ВСУ показали эффектную работу по оккупантам в Курщине. На кадрах зафиксирован прилет дрона в здание солдат армии РФ.

Читайте также: