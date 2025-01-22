Минус 21 наемник: воины ССО показали бой с северокорейскими солдатами на Курщине (видео)

Противник на Курщине продолжает нести потери.
Бойцы ССО показали бой с врагом, который длился более 8 часов. В результате филигранной работы уничтожены 21 и ранены 40 северокорейских военных.
Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.
Работали воины со стрелковым оружием, гранатометами, а также снайперы.
"На девять часов боя у группы CCO осталась лишь треть боекомплекта. Остальные они потратили на уничтожение врагов. Операторы приняли решение на эксфильтрацию — тактика военных для быстрого вывода группы из поля боя в безопасное место", — говорится в сообщении.
Бойцы слаженно вышли на двоих Humvee.
"Работаем далее", — заинтриговали в Силах Специальных операций.
Ранее ВСУ показали эффектную работу по оккупантам в Курщине. На кадрах зафиксирован прилет дрона в здание солдат армии РФ.
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