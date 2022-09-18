Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

По состоянию на утро 18 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 480 военнослужащих.
За сутки россияне потеряли 230 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Также россияне потеряли:
- танков — 2210
- боевых бронированных машин — 4718
- артиллерийских систем — 1309
- РСЗО — 312
- средства ПВО — 168
- самолетов — 251
- вертолетов — 217
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 918
- крылатые ракеты — 238
- корабли/катера — 15
- автомобильной техники и автоцистерн — 3578
- специальная техника — 122
Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.
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