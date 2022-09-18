Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

По состоянию на утро 18 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 480 военнослужащих.

За сутки россияне потеряли 230 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Также россияне потеряли:

танков — 2210

боевых бронированных машин — 4718

артиллерийских систем — 1309

РСЗО — 312

средства ПВО — 168

самолетов — 251

вертолетов — 217

БПЛА оперативно-тактического уровня — 918

крылатые ракеты — 238

корабли/катера — 15

автомобильной техники и автоцистерн — 3578

специальная техника — 122

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

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