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Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

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Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Фото: Associated Press

По состоянию на утро 18 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 480 военнослужащих.

За сутки россияне потеряли 230 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Также россияне потеряли:

  • танков — 2210
  • боевых бронированных машин — 4718
  • артиллерийских систем — 1309
  • РСЗО — 312
  • средства ПВО — 168
  • самолетов — 251
  • вертолетов — 217
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 918
  • крылатые ракеты — 238
  • корабли/катера — 15
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3578
  • специальная техника — 122

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

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