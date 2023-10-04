Минус 450 оккупантов и 13 танков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Кроме живой силы, также была уничтожена военная техника оккупантов.

Общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 279 890 солдат по состоянию на утро 4 октября 2023 года. За сутки было уничтожено 450 оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утреннем своде.

Потери России в войне против Украины на 4 октября:

танков ‒ 4745 (+13) ед;

боевых бронированных машин – 9026 (+18);

артиллерийских систем – 6612 (+47);

РСЗО – 802 (+1);

средства ПВО – 540;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+41);

крылатые ракеты – 1530 (+1);

корабли /катера ‒ 20;

подводные лодки – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8962 (+30);

специальная техника – 946 (+3).

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия пыталась атаковать на Авдеевском направлении.

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