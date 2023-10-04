Минус 450 оккупантов и 13 танков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Кроме живой силы, также была уничтожена военная техника оккупантов.
Общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 279 890 солдат по состоянию на утро 4 октября 2023 года. За сутки было уничтожено 450 оккупантов.
Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утреннем своде.
Потери России в войне против Украины на 4 октября:
- танков ‒ 4745 (+13) ед;
- боевых бронированных машин – 9026 (+18);
- артиллерийских систем – 6612 (+47);
- РСЗО – 802 (+1);
- средства ПВО – 540;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+41);
- крылатые ракеты – 1530 (+1);
- корабли /катера ‒ 20;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8962 (+30);
- специальная техника – 946 (+3).
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия пыталась атаковать на Авдеевском направлении.
Читайте также: