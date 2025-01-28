Минус 5 бронемашин: украинский Leopard уничтожил колонну техники РФ на Покровском направлении

Противник понес сокрушительные потери.
Украинский экипаж танка Leopard уничтожил колонну из 5 бронемашин армии РФ. Оккупанты двигались по полевой дороге у лесополосы, где и попали под огонь пушки.
Об этом пишет ОСУВ "Хортица".
"Наш танк, маневрируя, избивал прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, в который и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник", — отмечается в сообщении.
В результате ликвидирована вся колонна с десантом российских оккупантов.
Ранее на Купянском направлении украинские бойцы уничтожили бронетанковую группу армии РФ. Враг окончательно потерял БМП и танк.
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