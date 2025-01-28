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Минус 5 бронемашин: украинский Leopard уничтожил колонну техники РФ на Покровском направлении

Минус 5 бронемашин: украинский Leopard уничтожил колонну техники РФ на Покровском направлении

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Минус 5 бронемашин: украинский Leopard уничтожил колонну техники РФ на Покровском направлении

Работа Leopard по оккупантам

Противник понес сокрушительные потери.

Украинский экипаж танка Leopard уничтожил колонну из 5 бронемашин армии РФ. Оккупанты двигались по полевой дороге у лесополосы, где и попали под огонь пушки.

Об этом пишет ОСУВ "Хортица".

На Покровском направлении Leopard уничтожил колонну техники РФ

На Покровском направлении Leopard уничтожил колонну техники РФ

"Наш танк, маневрируя, избивал прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, в который и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник", — отмечается в сообщении.

В результате ликвидирована вся колонна с десантом российских оккупантов.

Ранее на Купянском направлении украинские бойцы уничтожили бронетанковую группу армии РФ. Враг окончательно потерял БМП и танк.

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