Минус 5 бронемашин: украинский Leopard уничтожил колонну техники РФ на Покровском направлении

Украинский экипаж танка Leopard уничтожил колонну из 5 бронемашин армии РФ. Оккупанты двигались по полевой дороге у лесополосы, где и попали под огонь пушки.

Об этом пишет ОСУВ "Хортица".

На Покровском направлении Leopard уничтожил колонну техники РФ

"Наш танк, маневрируя, избивал прямой наводкой из-под прикрытия домов поселка, в который и пытался штурмом на бронемашинах прорваться противник", — отмечается в сообщении.

В результате ликвидирована вся колонна с десантом российских оккупантов.

Ранее на Купянском направлении украинские бойцы уничтожили бронетанковую группу армии РФ. Враг окончательно потерял БМП и танк.

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