Минус 5 единиц техники и 4 оккупанта: украинские бойцы отработали по врагу на Курщине (видео)

Враг продолжает нести потери на собственной территории.
Так, наши воины эффективно отработали по россиянам на Курщине. Поражены два вражеских танка, три бронированных машины и четыре солдата армии РФ.
Об этом сообщают ССО.
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Как отмечается, воины ССО ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны Украины отразили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника.
"В ходе неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины", — говорится в сообщении.
Операторы ССО также уничтожили 4-х вражеских военнослужащих, пытавшихся штурмовать украинские позиции.
Ранее украинские бойцы показали яркую и эффективную работу по врагу Курщины. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами.
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