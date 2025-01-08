Минус 5 единиц техники и 4 оккупанта: украинские бойцы отработали по врагу на Курщине (видео)

Так, наши воины эффективно отработали по россиянам на Курщине. Поражены два вражеских танка, три бронированных машины и четыре солдата армии РФ.

Об этом сообщают ССО.

Украинские бойцы отработали по россиянам в Курщине

Подробности

Как отмечается, воины ССО ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны Украины отразили вражеские попытки штурмовать один из населенных пунктов в Курской области РФ, поразили бронированную технику и уничтожили личный состав противника.

"В ходе неудачной попытки штурмовать украинские позиции, экипажи БпАК ССО поразили два вражеских танка и три бронированных машины", — говорится в сообщении.

Операторы ССО также уничтожили 4-х вражеских военнослужащих, пытавшихся штурмовать украинские позиции.

Ранее украинские бойцы показали яркую и эффективную работу по врагу Курщины. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами.

Читайте также: