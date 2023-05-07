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Минус 660 военных, 18 беспилотников и 6 танков: Генштаб обновил потери оккупантов

Минус 660 военных, 18 беспилотников и 6 танков: Генштаб обновил потери оккупантов

Генштаб ВСУ сообщил о потерях окупантов по состоянию на утро 7 мая / Фото: Associated Press

Россияне понесут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру воскресенья, 7 мая, составляют 194 430 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 660 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие потери:

  • личного состава – около 194 430 (+660) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3723 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 7248 (+10)
  • артиллерийских систем – 3010 (+18)
  • РСЗО – 554 (+2)
  • средства ПВО ‒ 306
  • самолетов – 308
  • вертолетов – 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2572 (+18)
  • крылатые ракеты ‒ 947
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5952 (+16)
  • специальная техника ‒ 380 (+5)

Ранее Генштаб сообщил, что российские захватчики сосредотачивают основные усилия на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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