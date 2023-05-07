Минус 660 военных, 18 беспилотников и 6 танков: Генштаб обновил потери оккупантов

Россияне понесут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру воскресенья, 7 мая, составляют 194 430 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 660 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие потери:
- личного состава – около 194 430 (+660) человек ликвидировано
- танков ‒ 3723 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 7248 (+10)
- артиллерийских систем – 3010 (+18)
- РСЗО – 554 (+2)
- средства ПВО ‒ 306
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2572 (+18)
- крылатые ракеты ‒ 947
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5952 (+16)
- специальная техника ‒ 380 (+5)
Ранее Генштаб сообщил, что российские захватчики сосредотачивают основные усилия на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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