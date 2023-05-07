Минус 660 военных, 18 беспилотников и 6 танков: Генштаб обновил потери оккупантов

Общие боевые потери России к утру воскресенья, 7 мая, составляют 194 430 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 660 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие потери:

личного состава – около 194 430 (+660) человек ликвидировано

танков ‒ 3723 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 7248 (+10)

артиллерийских систем – 3010 (+18)

РСЗО – 554 (+2)

средства ПВО ‒ 306

самолетов – 308

вертолетов – 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2572 (+18)

крылатые ракеты ‒ 947

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5952 (+16)

специальная техника ‒ 380 (+5)

Ранее Генштаб сообщил, что российские захватчики сосредотачивают основные усилия на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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