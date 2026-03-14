Минус 800 оккупантов: потери России на фронте 14 марта
Российские захватчики понесли существенные потери на поле боя за минувшие сутки.
За прошедшие сутки 13 марта потери личного состава врага в войне против Украины достигли не менее 810 военных.
Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.
Ориентировочно общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.26:
танки: 11 777 (+4)
боевые бронированные машины: 24 212 (+10)
артиллерийские системы: 38 421 (+52)
РСЗО: 1 686 (+1)
средства ПВО: 1 332 (+1)
самолеты: 435
вертолеты: 349
БпЛА оперативно-тактического уровня: 177 286 (+2 147)
крылатые ракеты: 4 403
корабли / катера: 31
подводные лодки: 2
автомобильная техника и автоцистерны: 83 403 (+180)
специальная техника — 4 088
Напомним, ВСУ поразили два фрегата РФ в Новороссийске. Речь идет о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».