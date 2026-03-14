Война
45
1 мин

Минус 800 оккупантов: потери России на фронте 14 марта

Российские захватчики понесли существенные потери на поле боя за минувшие сутки.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки 13 марта потери личного состава врага в войне против Украины достигли не менее 810 военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.

Ориентировочно общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.03.26:

  • танки: 11 777 (+4)

  • боевые бронированные машины: 24 212 (+10)

  • артиллерийские системы: 38 421 (+52)

  • РСЗО: 1 686 (+1)

  • средства ПВО: 1 332 (+1)

  • самолеты: 435

  • вертолеты: 349

  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 177 286 (+2 147)

  • крылатые ракеты: 4 403

  • корабли / катера: 31

  • подводные лодки: 2

  • автомобильная техника и автоцистерны: 83 403 (+180)

  • специальная техника — 4 088

Напомним, ВСУ поразили два фрегата РФ в Новороссийске. Речь идет о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

