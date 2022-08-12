"Минус арта врага!": ВСУ уничтожили российский "Град" и склад боеприпасов на Херсонщине (видео)

Украинские военные в Херсонской области уничтожили российский "Град", а затем – целый склад боеприпасов оккупантов.

Прицельные атаки ВСУ зафиксировали на видео.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

"Минус арта врага! Наши бойцы в Херсонской области уничтожили рашистскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", – указано в заявлении.

"Но на этом мы не остановились, аэроразведка заметила активность в зарослях возле "Града", установили, что там оккупанты организовали склад БК. Что было дальше – смотрите на видео..." – отмечается в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович вечером 11 августа сообщил, что оккупантам "прилетело" от ВСУ в Давыдов Брод и Новую Каховку в Херсонской области.

ВСУ перешли в контрнаступление на Херсон - заммэра Роман Головня в ТСН

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