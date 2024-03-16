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"Минус" более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери россиян

"Минус" более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери россиян

ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу.

Российские войска за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 429 580 своих военных, в том числе 1160 человек – за последние сутки.

Об этом свидетельствуют данные украинского Генштаба по состоянию на утро 16 марта.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 429 580 (+1160) человек танков ‒ 6779 (+21)
  • боевых бронированных машин ‒ 12973 (+24)
  • артиллерийских систем – 10606 (+26)
  • РСЗО – 1017 (+0)
  • средства ПВО ‒ 719 (+2)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14)
  • крылатые ракеты ‒ 1922 (+2)
  • корабли /катера ‒ 26 (+0)
  • подлодки — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14024 (+31)
  • специальная техника ‒ 1712 (+1)

Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.

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