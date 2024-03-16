"Минус" более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу.
Российские войска за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 429 580 своих военных, в том числе 1160 человек – за последние сутки.
Об этом свидетельствуют данные украинского Генштаба по состоянию на утро 16 марта.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 429 580 (+1160) человек танков ‒ 6779 (+21)
- боевых бронированных машин ‒ 12973 (+24)
- артиллерийских систем – 10606 (+26)
- РСЗО – 1017 (+0)
- средства ПВО ‒ 719 (+2)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14)
- крылатые ракеты ‒ 1922 (+2)
- корабли /катера ‒ 26 (+0)
- подлодки — 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 14024 (+31)
- специальная техника ‒ 1712 (+1)
Ранее сообщалось, что в России увеличились военные кладбища.
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